Na Opčinah so včeraj na nekem gradbišču delavci našli ročno bombo. Policisti so zavarovali območje, nato so jo bombni tehniki razstrelili. Šlo je za ročno bombo britanske izdelave mills n36, ki je bila zagozdena v drevesu in je bila v zelo slabem stanju, zato je bila njena odstranitev še posebej zahtevna. Bombni tehniki so morali, da je ne bi poškodovali, pred njeno odstranitvijo odžagati del drevesa. Nato so jo prenesli na varno območje, kjer so jo razstrelili.