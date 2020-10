Med nadzorom ob Barcolani zaplenili ekstazi in kokain

Lokalni policisti so med poostrenim nadzorom v sklopu Barcolane v soboto zvečer ustavili avtomobil s štirimi moškimi z Goriškega. Dva sta bila posebno nemirna, kar se jim je zazdelo sumljivo, zato so se odločili za osebno preiskavo. Našli so več doz kokaina in ecstasyja. Droga je bila v posebnih zabojčkih, pripravljena za prodajo na tržaškem trgu. Policisti so odkrili, da je omenjena skupina v Trstu tudi najela stanovanje ravno za Barcolano.

Policisti so 32-letnega L.A. prijavili prefektu kot uživalca mamil, medtem ko so mladoletnika ovadili tožilstvu pri sodišču za mladoletne zaradi posesti droge z namenom razpečevanja.