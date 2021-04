Med najboljšimi 52 v Trivenetu

Med 52 podjetji iz Triveneta, ki so letos prejela nagrado Industria Felix, namenjeno podjetjem z legalnim sedežem v Italiji ter z najboljšim upravljanjem in finančno zanesljivostjo, sta tudi podjetji Ergolines in Amped, ki sta dejavni v okviru znanstvenega parka Area pri Padričah. Tako je sklenil znanstveni odbor visoko profiliranih ekonomistov, podjetnikov in menedžerjev, ki so najboljših 52 podjetij izbrali na podlagi raziskave revije Industria Felix Magazine, priloge italijanskega gospodarskega dnevnika Il Sole 24Ore. Le-ta je pregledala bilance 92.000 kapitalskih podjetij in ugotovila, da so pred nastopom pandemije novega koronavirusa podjetja iz Triveneta povečala promet in zlasti v Furlaniji - Julijski krajini je 12.000 podjetij proizvedlo 51 milijard evrov prometa, kar znaša 1,7 odstotka več kot leto prej.

Poročilo so predstavili na današnjem spletnem 32. srečanju Industria Felix – Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che competono 2021, na katerem je potekalo tudi nagrajevanje 52 izbranih podjetij. Poleg Ergolinesa in Ampeda so s Tržaškega priznanje prejela še podjetja Edizioni EI, Eurospital in Trieste Marine Terminal.

Podjetje Ergolines proizvaja senzorje za kontrolo proizvodov in postopkov s ciljem zagotoviti popolnost pri neprekinjenem litju jekla in neželeznih kovin, poleg tega je eno od štirih največjih proizvajalcev tehnoloških elektromagnetnih mešalnikov na svetu, ki svoje proizvode izvaža v 57 držav. Podjetje Amped pa razvija programsko opremo za analiziranje in izboljšanje fotografij in video posnetkov za potrebe sodstva, preiskovalne dejavnosti in javne varnosti, njegove proizvode pa koristijo vladne agencije, sodni laboratorij, sile javnega reda, občine in profesionalci na področju varnosti po vsem svetu.