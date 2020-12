Karabinjerji iz Bazovice so med obmejnim nadzorom prestregli tatu mobilnikov na begu. Gre za 47-letnega romunskega državljana, ki ga je državno tožilstvo v Benetkah obsodilo na šest mesecev zapora, za njim pa se je prehodno izgubila vsakršna sled.

Moškega so odkrili na avtobusu, ki je iz Španije vozil v Romunijo. Izsledili so ga po temeljitem pregledu potnikov in njihovih dokumentov. Moškega so prepeljali v videmski zapor - tržaški trenutno ne sprejema novih gostov zaradi ukrepov proti pandemiji -, kjer bo prestal šestmesečno kazen.

Moški je v obdobju od leta 2014 do leta 2017 v poletnih mesecih na plažah severnega Jadrana ukradel več mobilnih telefonov, ki jih je nato preprodajal. Svoj nezakoniti posel je nato opravljal tudi v Španiji.