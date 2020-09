Med plavanjem ju je obšla slabost

Med kopanjem pred hotelom Riviera v Grljanu je danes okrog 14.30 74-letno Avstrijko obšla slabost. Žensko, ki je negibno ležala v vodi na trebuhu, so kopalci privlekli na obalo in začeli izvajati masažo srca. Na kraj so prihiteli reševalci in zdravnik službe 118, ki so jo oživljali skoraj pol ure, nakar je njeno srce začelo ponovno biti. Prepeljali so jo v katinarsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Njeno zdravstveno stanje naj bi bilo hudo. Na mesto je prišla tudi luška kapitanija, ki preiskuje okoliščine nesreče.

Na območju Botanjka pa je pravkar v teku še eno reševanje v morju, kjer je prav tako kopalca obšla slabost.