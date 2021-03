Med policijsko uro sta »šla po cigarete«

Bila je skoraj polnoč, ko se je 20-letnik odločil, da izkoristi policijsko uro, da bi se prepričal, kako zgleda okolica, kjer živi, ko naokoli ni živega krsta. Usedel se je v svoj avto in šel po vrstnika, da bi se skupaj peljala po praznih openskih ulicah. Prav tu so ju opazili openski karabinjerji, ki so avto ustavili. Mladeniča so vprašali za samoizjavo, ki je v rdeči coni obvezna. Izgovarjala sta se, da sta šla samo po cigarete, a kaj, ko v okolici, kjer sta se nahajala, ni nobenega avtomata za nakup tobačnih izdelkov.

Ko so karabinjerji ugotovili, da sta 20-letnika že imela večkrat opravka z varnostnimi organi, so se odločili za poglobljeno kontrolo, ki je pokazala, da je avtomobilu poteklo zavarovanje. Mladeniča sta si tako nakopala kazen zaradi kršenja protikoronavirusnih ukrepov, lastnik avtomobila pa tudi zaradi preteklega roka zavarovanja.