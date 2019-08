Med pretepom zabodli mladega moškega

V četrtek po 22. uri se je na Trgu Oberdan v Trstu vnel pretep, med katerim je nekdo z nožem zabodel 24-letnega iraškega državljana. V pretepu naj bi po neuradnih informacijah sodelovalo najmanj deset oseb. Mladega moškega naj bi zabodli dvakrat v hrbet, nakar naj bi peš zbežal do Goldonijevega trga, kjer je obležal na tleh. Mimoidoči so poklicali na številko 112, reševalci pa so kmalu zatem ranjencu nudili prvo pomoč in ga odpeljali v katinarsko bolnišnico. Ni v življenjski nevarnosti. Sile javnega reda preiskujejo dogodek.