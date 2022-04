Med sesljanskimi hišami se je ponovno zagozdil tovornjak

Delo openskih gasilcev se je na velikonočni ponedeljek začelo zelo zgodaj. Pol ure čez polnoč so bili namreč že v Sesljanu, kjer se je med ozkimi vaškimi ulicami zagozdil turški tovornjak. S pomočjo gasilskega žerjava so po zahtevni reševalni akciji, v kateri so sodelovali tudi karabinjerji in finančna policija, vozilo vendarle rešili šele ob 4.40.

S tovrstnimi težavami se v vasi soočajo že dlje časa, o zagozdenih turških tovornjakih v isti ulici smo letos poročali kar nekajkrat, zato bo treba najti trajno rešitev, da do podobnih incidentov ne bo več prišlo.