Med službo je hodil na kavo

Tržaška lokalna policija je v ponedeljek sodstvu zaradi goljufije v obtežilnih okoliščinah in nudenja lažnih podatkov prijavila 58-letnega občinskega uslužbenca, ki je neutemeljeno zapuščal delovno mesto. Moški je vsak dan odhajal na službene poti, vendar so njegovi nadrejeni s časom zasumili, da morda vse te odsotnosti niso službene narave. Kot je pokazala približno dva meseca trajajoča preiskava, je bil njihov sum utemeljen: moški je namreč službene poti izkoristil tudi za osebne opravke, kot npr. nakupe v knjigarnah in drogerijah, srečevanja s prijatelji v barih ter naročanje zdravniških pregledov. V drugih primerih pa je delovno mesto zapuščal izključno zaradi osebnih opravkov, se pravi popolnoma neutemeljeno.

Zadnjič je to naredil v ponedeljek, ko ga je ustavila lokalna policija, ki je obvestila nadrejene 58-letnika in si priskrbela vso dokumentacijo o odhodih. Zdaj se z uslužbencem ukvarjata sodstvo in pristojni občinski urad.