Med sporom ga je mahnil po glavi

Tržaški policisti so imeli včeraj polne roke dela. Zjutraj so policisti zaradi nasilnega vedenja in povzročitve telesnih poškodb ovadili 35-letnega državljana Senegala. Moški, ki je pred marketom v Ulici Morpurgo prodajal najrazličnejše predmete, se je zaradi izplačila prispevka za blago sprl z državljanom Nigerije. Med prepirom je s tal pobral železno palico in Nigerijca mahnil po glavi. Na kraj so prihiteli policisti in nasilneža ovadili na prostosti.

V večernih urah so policisti prijavili 24-letnega državljana Maroka, ki ni upošteval prepovedi povratka v mesto. Predstavniki organov pregona so mladeniča opazili v avtomobilu v Ulici Flavia, ga legitimirali in prijavili.

Prav tako zvečer pa so devinsko-nabrežinski policisti v bližini teniškega igrišča Gaje pri Padričah prestregli mladoletnika na kolesu, ki se je nekaj ur pred tem umaknil od doma, kamor se ni več vrnil. Predstavniki oblasti so otroka v dobrem zdravstvenem stanju pospremili nazaj na dom k mami.

Pestro je bilo tudi ponoči: 21-letni tržaški občan si je prislužil ovadbo zaradi neupravičene sprožitve alarma. Mladenič, ki so ga v preteklosti na Trgu Venezia že oglobili zaradi pijanosti, je večkrat brez pravega razloga poklical na interventno številko 112 in prosil za pomoč. Vsakič se je nato potuhnil, zaradi česar je sprožil več lažnih alarmov in si prislužil ovadbo na prostosti. Prav tako v starem mestu so policisti ovadili 19- in 22-letnega državljana Maroka, ki nista upoštevala odloka o prisilnem umiku, ki so jima ga izdali. Ustavili so ju v Ulici Cadorna in ju ovadili.

Nazadnje so policisti včeraj še legitimirali in ovadili 29-letnega tržaškega občana, ki je preteklo nedeljo v Ulici Teatro Romano pred tržaško kvesturo poškodoval parkirano vozilo. Policisti, ki so opazili starega znanca organov pregona, so kaj kmalu doumeli, da gre za vandala, ki je poškodoval vozilo. Kontrola je potrdila njihov sum.