Tržačan se je danes popoldne nič hudega sluteč s psom sprehajal v bližini parka Globojner. Med uživanjem ob svežem zraku pa ga je čakalo nepričakovano presenečenje. Kar naenkrat je ob stezi zagledal veliko staro bombo. Poklical je enotno številko za klice v sili 112. Na kraj so prihiteli openski karabinjerji. Zarjaveli predmet so odstranili bombni tehniki policije, ki so temeljito pregledali celotno območje.