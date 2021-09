Med sprehodom si je huje poškodovala gleženj

Gorski reševalci iz Trsta so okrog 12. ure posredovali na stezi Cobolli, ki teče vzporedno z Napoleonsko cesto med Vejno in Selivcem, kjer se je poškodovala 70-letna ženska. Zdrsnila je in padla, pri čemer si je huje zvila ali zlomila gleženj. Ker ni mogla naprej, je poklicala moža, tudi njegova pomoč pa ni bila zadostna. Poklicala sta zato na številko 112. Na kraj so prišli gorski reševalci, ki so ji nudili prvo pomoč. Nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico.