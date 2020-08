Med Trebčami in Padričami zaprli avtocesto

Avtocestni odsek med odcepoma za Trebče oz. Padriče je bil v soboto zvečer zaprt za promet v obe smeri. Nekaj pred 21.30 je namreč prišlo do prometne nesreče, ko sta iz še nepojasnjenih razlogov na voznem pasu proti Trstu trčila avtomobila. Dinamiko nesreče preiskuje prometna policija, vendar kaže, da je po trčenju eden od avtomobilov zavozil na nasprotni vozni pas in tam začel goreti. Avtocesta zaprta je bila nekaj časa zaprta, poleg policistov so na prizorišče prihiteli tudi reševalci službe 118 in gasilci: le-ti so morali pogasiti plamene, ki so zajeli enega od avtomobilov. Kaže, da se v nesreči ni nihče huje poškodoval, promet pa so preusmerjali: kdor je prihajal iz Trsta, je moral obvezno z avtoceste takoj po izhodu iz katinarskega predora zapustiti avtocesto pri odcepu za Padriče, kdor je prihajal iz Benetk, pa je moral to storiti pri odcepu za Trebče.