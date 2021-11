Mednarodni Zeropixel

Odprtje letošnjega festivala analogne fotografije Zeropixel bo kar mednarodno. Odvijalo se bo danes ob 18. uri v dvorani Luttazzi v Starem pristanišču, kjer bodo predstavili šest skupinskih razstav italijanskih in tujih umetnikov, ki so se pri ustvarjanju fotografij poglobili v koncept telesnosti.

Skupinska fotografska razstava Telo/Body, katere kustosa sta Fabio Rinaldi in Giacomo Frullani, je zbirka 65 fotografij različnih ustvarjalcev, pri kateri sodelujejo med drugimi tudi zamejski fotografi Andrej Furlan, Janko Furlan, Borut Peterlin in Marko Vogric. Ta je najobsežnejša ekspozicija, ki jo letos predstavljajo v sklopu fotografskega festivala.

Ob njej pa bo od danes na ogled tudi pet manjših fotografskih zbirk tujih avtorjev. Razstavo slovenskih fotografov Telo kot zorni kot sta uredili Barbara in Hana Čeferin iz ljubljanske Galerije Fotografija, na ogled pa postavljata slike, ki erotično obravnavajo žensko telo. Razstave bodo brezplačno na ogled vsak petek, vsako soboto in nedeljo do vključno 8. decembra.