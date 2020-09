Medved v bližini Drage

V bližini Drage je dron v ponedeljek popoldne med preletavanjem gozda nedaleč od kolesarske steze in cerkvice, ki stoji na slovenski strani meje, opazil nekaj nevsakdanjega. Bolj kot dron ga je zagledal njegov pilot Gabriele Fabris, ki je letalnik upravljal iz daljave. Fabris ima dovoljenje za upravljanje z droni in občasno sodeluje s policijskimi silami, ko gre za nadzor gozdnatega območja ob meji. V preteklosti je z zraka recimo posnel skupino migrantov in odvržena oblačila.

Tokrat pa je na zaslonu, povezanem z videokamero brezpilotnega letalnika, zagledal nekaj čudnega – večjo žival. Kot je pozneje povedal lokalni televiziji Tele4, je z dronom takoj posnel dve fotografiji, šele po pozornejšem ogledu posnetkov pa dognal, da gre res za medveda, ki se radovedno potika po goščavi.

Medvedje se pomikajo po zelo obširnih ozemljih in lahko v enem dnevu prehodijo tudi 50 kilometrov, v preteklih letih pa so že večkrat lomastili na širšem območju pod Kokošjo. Običajno gre za mlajše samce, ki radi raziskujejo in se odpravljajo na daljša pohajkovanja.

Nekajkrat je medved zašel v Gročano, na primer v letih 2012 in 2015, ko ga je tja privabil med domačih čebelarjev: na uničenih panjih je požrešnež pustil tudi odtis svojih ostrih krempljev.