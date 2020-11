Megajahta s tržaškim dizajnom

Tržaška nagnjenost k morju in plovilom je splošno znana. Ploveče lepotice - v normalnih okoliščinah - k nam pripeljejo turiste, drugo oktobrsko nedeljo se tu merijo najboljši profesionalni in ljubiteljski jadralci, plovila pa znajo izvrstno projektirati tudi domači strokovnjaki. Inženirski družbi Meccano Engineering gredo zasluge za to, da bo družba in ladjedelnica Rosetti Superyachts v Ravenni začela graditi luksuzno jahto, ki so jo v celoti, se pravi arhitekturno in inženirsko, oblikovali v biroju na tržaškem nabrežju. Naročnik bo plovilo, ki estetsko spominja na orko ali kita, kupil za več kot 60 milijonov evrov. Vzdrževanje bo ladjarja letno stalo več kot milijon evrov, za polni rezervoar goriva pa bo moral vsakič odšteti skoraj 130 tisoč evrov.

Studio Meccano Engineering je v preteklosti pripravil že kar nekaj načrtov za megajahte. Ti so bili v glavnem inženirske narave, narejeni torej za tehnično-plovni del barke, za »styling« pa so ponavadi skrbeli drugi in drugje. V zadnjem projektu, ta se imenuje Orca, na njem pa delajo že dobro leto dni, pa so sestavili domačo ekipo specialistov, v kateri sodelujejo ljudje specializirani za arhitekturo in inženerijo. Butičnemu svetu superjaht oz. »custom« jaht po naročilu so hoteli pokazati, da znajo pri njih ustvariti dizajn s funkcijo. In tako je nastala Orca: 65-metrska jahta tipa explorer vessel, ki lahko doseže hitrost 16 vozlov in je namenjena dolgim plovbam. S polnim rezervoarjem, v katerem je 160 tisoč litrov goriva, lahko brez težav prepluje Atlantski ocean. A jahta ni projektirana za plutje po Atlantiku, temveč za severna morja in plutje med ledenimi ploščami.