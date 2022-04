Kako so dogajanje med letoma 1945 in 1954 spremljali režiserji, scenaristi, novinarji in avtorji dokumentarcev v Italiji in Jugoslaviji? S kakšnim pristopom so obdelali novice in zgodbe na dveh straneh meje, ki je dolgo let bila sinonim delitve in drugačnosti? Na taka in podobna vprašanja bodo ljubitelji sedme umetnosti, zgodovine in srednjeevropskega območja, ki je po padcu mej končno postal prostor združevanja in pogovora, dobili pravi odgovor v projektu Vzhod–Zahod 1945–1954–2025 Meja skozi film in zgodovino, ki bo svoj prvi višek dosegel od 9. do 16. maja na čezmejnem simpoziju in retrospektivi.

Projekt, ki so ga organizatorji prvič v celoti predstavili danes v kavarni San Marco, postavlja v središče raziskovanje življenja ob slovensko-italijanski meji s pomočjo gradiva iz povojnih let. Projekt koordinira goriški Kinoatelje v sodelovanju s Slovensko kinoteko in tržaškim društvom La Cappella Underground ter številnimi partnerji iz Slovenije, Italije in širšega prostora.

»Mejo obravnavamo kot točko srečanja. S pomočjo vizualnega gradiva želimo posredovati zgodbe težkega obdobja in jih ponuditi predvsem mladim,« je na predstavitvi dejala Mateja Zorn za Kinoatelje in predstavila simpozij, ki se deli v tri večje in med sabo podobne sklope. Prvi bo zaživel v Ljubljani, kjer bodo vsebine na ogled med 9. in 11. majem. Ljubljansko dogajanje, ki se bo nato selilo v Gorico oz. Novo Gorico in Trst, bo gledalcem ponudilo znane in manj znane filme slovenskih in tujih režiserjev. Italija in Jugoslavija sta v obdelanem obdobju ustvarili obširno zbirko filmov, reportaž in obzornikov in »čeprav posnetki dokumentirajo iste dogodke, so ti pogosto predstavljeni na povsem različen način,« so dodali organizatorji. Zelo zgovorno pa bo gradivo iz evropskega projekta CBA Trieste - Kinematografska bitka za Jadran: filmi, meje in tržaška kriza, ki ga vodi raziskovalka Dunja Jelenković.

Vsi dogodki bodo dvojezični, posnetki pa opremljeni s podnapisi v slovenščini ali italijanščini. V Novi Gorici bo dogajanje zaživelo v Kulturnem domu, v Gorici pa v Hiši filma med 12. in 14. majem. Sklepni del simpozija bo potekal v Trstu v kinodvorani Ariston. Večletni projekt pa se bo leta 2025 ponovno razvil v mednarodno retrospektivo in kot del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 ponujal vsebine znotraj EPICentra.