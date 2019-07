Melania Calzi razstavlja v Občinski galeriji

V sredo je bilo v Občinski galeriji, osrednjem tržaškem razstavišču na Velikem trgu, odprtje prve samostojne razstave mlade ustvarjalke Melanie Calzi z naslovom R.E.B.O.R.N. Absolventka modnega oblikovanja na fakulteti IUAV v Benetkah je že opozorila na svoj talent na defileju, ki se je zgodil pred dvema letoma v Kulturnem domu v Trstu in maja lani na razstavi Prospettive Postmoderne (Postmoderne perspektive), na kateri je razstavljala še z drugim umetnikom. V času obiskovanja liceja Zois je bila pogosto uspešna na likovnem natečaju Operaviva. Šele univerzitetni študij pa ji je zares omogočil, da živi polnost prirojenega talenta in veselje do ustvarjanja. Samostojna razstava njenih del na papirju v kombinirani tehniki postavlja v ospredje konstruktiven pristop pri oblikotvornosti, ki ima za osnovo kolaž, na katerega posega mestoma ročno, včasih tudi z digitalno tehniko. Stvarni svet naravnih materialov se že z izbiro sredstev prepleta z virtualnim, umetno ustvarjenim svetom.

