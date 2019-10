»Meran bi se moral zdraviti«

Zmeden in nemiren, s slabim spominom in z domnevnimi prisluhi. Tak se je zdel 29-letni dominikanski državljan Alejandro Augusto Stephan Meran svojemu novemu odvetniku Francescu Zacheu, ki se je včeraj zjutraj v koronejskem zaporu zadržal na 40-minutnem pogovoru s svojo stranko. Meran je v petek med streljanjem na tržaški kvesturi ubil dva policista, 34-letnega Pierluigija Rotto in 31-letnega Mattea Demenega, ranil še enega, ob tem pa ogrozil življenje še najmanj sedmih policistov. Obdukcija na truplih bo na vrsti šele v soboto.

