Merana iskalo bavarsko sodišče, a ni obvestilo Italije

Nemške oblasti so od marca letos iskale Alejandra Merana, morilca dveh policistov na tržaški kvesturi, in sicer zaradi lanskega novembrskega dogodka na Bavarskem, vendar italijanskih organov niso obvestile.

Meran naj bi 6. novembra lani prijatelju – Italijanu, s katerim je menda stanoval v Deggendorfu – ukradel avtomobil audi A6 in se z njim odpravil na münchensko letališče, da bi odletel v rodno Dominikansko republiko. Vožnja se je končala s trčenjem v letališko infrastrukturo, po poročanju nemškega portala merkur.de pa naj bi se Meran prikradel celo do tovornega letala Lufthanse, preden so ga ustavili.

Vendar italijanskih organov ni nihče obvestil. Dežela FJK bo namenila 200.000 evrov svojcem ubitih policistov. Njunega pogreba v Trstu se bo morda udeležil tudi premier Giuseppe Conte.