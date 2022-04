Mercedes pristal na strehi (foto in video)

Danes popoldne je v Barkovljah prišlo do prometne nesreče, v katero je bil vpleten en avtomobil, ki se je prevrnil na streho. Posredovali so gasilci, lokalna policija in reševalci. Ti so voznika, ki je uspel sam zapustiti avtomobil, odpeljali v katinarsko bolnišnico. Po prvih podatkih naj voznik v nesreči ne bi utrpel hujših poškodb.

Do nesreče je prišlo malo pred 16. uro, in sicer malo za avtobusnim postajališčem nasproti hotela Greif Maria Theresia. Voznik manjšega mercedesa naj bi iz neznanih razlogov najprej trčil ob robnik, nato naj bi se prevrnil na streho in trčil v prometni znak, ki ga je podrl. Na kraj dogodka so z dvema voziloma prišli gasilci in dve patrulji mestnih redarjev. Nato so prispeli še reševalci. Zaradi nesreče sta bila oba pasova cestišča proti centru mesta zaprta, zaradi česar je prihajalo do zastojev v prometu.