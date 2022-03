Sinoči ob 22.30 je v spodnjem delu Obalne ceste v bližini hotela Riviera & Maximilian’s mercedes 350 coupè silovito trčil v semafor in v sredinsko varnostno ograjo. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali območje in so med drugim uporabili žerjav za odpravo posledic nesreče. Voznika so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi policisti.