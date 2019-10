Merjenje mikroprašnih delcev PM 2,5 in 10 na domu

Onesnaženje zraka je med najpomembnejšimi okoljskimi problemi, ki je v Trstu zaradi škedenjske železarne še posebno občuten. V tržaški kavarni San Marco sta okoljevarstveni združenji Legambiente in Nosmog predstavili učinkovit način kljubovanja nevarnim prašnim delcem PM 2,5 in 10.

Kot je uvodoma povedal predsednik tržaške sekcije organizacije Legambiente Andrea Wehrenfennig je vse skupaj osnovano na sistemu nizkocenovnih merilnih naprav. Teh je približno 10.000 in so razkropljene po vsem svetu. Projekt med drugimi podpira Univerza v Stuttgartu, programsko zasnovo in oporo pa brezplačno nudi nemška spletna stran luftdaten.info, kar dobesedno pomeni »podatki o zraku«. Merilne naprave lahko iz različnih elektronskih sestavnih delov samostojno doma sestavi vsakdo z minimalno tehnološko pripravo. Posamezne sestavne dele pa si je mogoče nabaviti za približno 35 evrov. Senzorji poleg delcev PM 2,5 in PM 10 v zraku merijo udi temperaturo in vlago. Povezani pa so s spletno aplikacijo, ki vizualizira podatke na zemljevidu.