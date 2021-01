Mesec dni zaprtja za »uporniški« bar

Bar Al Foro na Trgu Foro Ulpiano v bližini sodne palače bo moral ostati zaprt trideset dni. Tako je odredil tržaški prefekt Valerio Valenti zaradi večkratnega kršenja določil o obratovanju trgovskih in gostinskih obratov za zajezitev širjenja pandemije virusa covid-19 in jasno izražene namere upravitelja Fabia Martinija, da kljub pozivom sil javnega reda nadaljuje z nelegitimnim zadržanjem.

Kot znano, je Martini, ki se je pridružil državni protestni kampanji gostincev #ioapro proti omejitvam obratovanja lokalov, v prejšnjih dneh kljub dejstvu, da se tudi naši kraji nahajajo v t.i. oranžni coni, kjer veljajo drastične omejitve in lokali ne morejo normalno sprejemati gostov, odprl svoj bar in stregel strankam, kot da bi omejitev ne bilo. Svoje zadržanje je utemeljil s potrebo po preživetju oz. z ugotovitvijo, da le tako uspe kriti stroške, med katerimi so tudi plače za zaposlene. Nič niso pomagali številni obiski sil javnega reda in več denarnih kazni, ki so mu jih izdali varuhi reda. Martinijevo uporniško zadržanje je pritegnilo tudi pozornost državne radiotelevizije RAI oz. oddaje La vita in diretta. Martini je za vikend lokal zaprl, za ponedeljek, 25. januarja, pa napoveduje nadaljevanje protesta.

Prefekturi je bilo očitno vse to dovolj in prišla je odredba o 30-dnevnem zaprtju. Kot je v sporočilu utemeljil prefekt Valenti, je upravitelj lokala s svojim zadržanjem škodil primarnim interesom, katere želijo ščititi prav varnostna določila. Prefekt sicer razume stisko gostincev, vendar kar se je zgodilo in kar Martini želi nadaljevati, ni mogoče dovoliti, ker se s tem nudi rodovitna tla za nastajanje improviziranih zadržanj drugih oseb, ki se potem izrodijo v dejanja brez vsakršnega možnega opravičila, s čimer se postavi pod vprašaj javni red in varnost. Pri tem prefekt poudarja, da na ozemlju poteka stalen nadzor spoštovanja varnostnih določil v trenutku, ki je na področju razvoja epidemije posebno občutljiv in kjer obnašanje vsakega posameznika postane temeljnega pomena pri zoperstavljanju virusu. Zato Valenti pričakuje, da bo Martini prenehal s svojim zadržanjem tudi zato, da bi se izognil hujšim kaznim.