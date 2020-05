Mestna mobilnost novim izzivom naproti

Obsežen globalni boj z novim koronavirusom je dal nov zagon tudi okoljevarstvenikom. Predstavniki devetih tržaških združenj so lokalnim upraviteljem poslali izredni načrt za urbano mobilnost v času covida-19, v sklopu katerega so predlagali uporabo trajnostnih oblik prevoza. Načrt so pripravili na podlagi ankete, ki so jo opravili med 2. in 12. majem. Preko spletne strani so zbirali ideje in predloge občanov, njihovi odgovori pa kažejo, da so ljudje pripravljeni spremeniti navade. Kar 33 odstotkov vprašanih je namreč odgovorilo, da bo v tem obdobju vračanja v normalnost nadaljevalo s hojo, na katero so se navadili v času epidemije, celo 43 odstotkov anketirancev pa je odgovorilo, da bo zaradi strahu pred novim koronavirusom manj uporabljalo mestni javni potniški prevoz.

A za prehod v trajnostno mobilnost je poleg spremembe navad ljudi potrebna tudi zagotovitev ustrezne infrastrukture. Posebna skupina tehnikov, ki so jo imenovali predstavniki tržaških okoljevarstvenih združenj, je pripravila načrt za novo mobilnost. Ta ne zahteva posebnega finančnega vložka. Le politično voljo, da se oblika naših ulic začasno spremeni tako, da bi ustrezala novim potrebam ljudi. Okoljevarstveniki so tako v načrtu predlagali prenovo kolesarske steze na relaciji Trst–Barkovlje, namestitev stojal za kolesa v bližini pisarn in pokrite kolesarske postaje v bližini Trga Libertà, odstranitev avtomobilov z nabrežja in prepoved vožnje z avtomobili v starem pristanišču, vzpostavitev zelenih koridorjev, ki bi povezovali različne mestne četrti, potenciranje sistema izposoje javnih koles ...