Vsa tržaška mestna parkirišča na območju modrih con bodo od jutri (petek, 27. 3.) brezplačna. Sklep je v sklopu izrednih razmer zaradi koronavirusa sprejel tržaški občinski odbor, veljal pa bo do vključno 30. aprila. Župan Dipiazza se je družbam, ki upravljajo parkirišča, zahvalil za razpožljivost. Z omenjenim sklepom želi tržaška občinska uprava nuditi olajšavo občanom, delavcem in gospodarskim akterjm v težavnem trenutku, ki ga je povzročila pandemija koronavirusa, so sporočili.