Mestni muzeji bogatejši za dragoceno porcelanasto skodelico

Tržaški Mestni muzeji imajo v svoji zbirki zanimivo porcelanasto skodelico, poslikano z veduto Velikega trga iz leta 1827. Porcelanasta skodelica je poslikana z zlato in modro barvo, motivika osrednjega tržaškega trga pa je v sivo-belih odtenkih. Unikatni muzejski eksponat je Mestnim muzejem daroval Vanja Lokar z družino, ki je med drugim poznana tudi po svoji zbirateljski strasti do porcelana. Pristojni za kulturo v tržaški občinski upravi Giorgio Rossi je v družbi Vanje Lokarja in soproge Sonje donacijo predstavil danes v Mestnem muzeju orientalske umetnosti, kjer bo skodelica na ogled do 1. maja prihodnje leto. Nato bodo eksponat, ki je za Trst dragocene vrednosti, preselili v muzej Sartorio, kjer bo skodelica postala sestavni del muzejske zbirke.

Kot so povedali na predstavitvi za medije, gre za skodelico iz obdobja bidermajer, njena rojstna letnica je 1827, izdelana pa je bila v Cesarski tovarni porcelana na Dunaju, in sicer na podlagi risbe Giuseppeja Broillija. Vsi ti podatki so odtisnjeni na spodnjem delu skodelice. Upodobitve mestnih vedut so bile za tisti čas običajna praksa, je povedal poznavalec keramike in porcelana Vanja Lokar in v isti sapi dodal, da so bile zelo razširjene vedute Dunaja in okolice, izredno redke pa so bile podobe Trsta.