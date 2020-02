Mestni svet ni obsodil akcij neofašistov

Neofašistični CasaPound s plakati, ki jih je pretekli teden izobesil na slovenskih kulturnih domovih in na pročelju tržnice, je v ponedeljek pristal tudi na seji tržaškega občinskega sveta. Občinski svetniki iz vrst DS, Open FVG in Italia Viva so zahtevali nujnost za svetniški predlog (prva podpisnica je bila Valentina Repini), v katerem so zahtevali obsodbo mazaške akcije neofašističnega gibanja in tudi zapisa pri Bazovici, ki je blatil spomin na Normo Cossetto. Nujnost so dobili, desnosredinska večina je nato predstavila popravke k predlogu, jih med razpravo tudi umaknila, predlog pa navsezadnje ni bil izglasovan. Proti njemu so glasovali občinski svetniki desnosredinske večine, glasovanja se niso udeležili predstavniki G5Z, za pa so bili podpisniki predloga.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.