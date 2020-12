Miklavževo sporočilo (video)

Dark Theme

Decembrsko veselje se širi po openskih ulicah in trgih. Včeraj popoldne so na Škavenci prižgali lučke na božični jelki, katere spodnji del krasijo risbe otrok občinskega rekreacijskega središča Fonda Savio. Prisotni so bili župan Roberto Dipiazza, občinski odbornik Giorgio Rossi, predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah Nadia Bellina, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, koordinatorka openskega rekreacijskega središča Rossella Marega in sv. Miklavž, ki je obdaril otroke in je pred kamero našega fotografa Damjana Balbija pustil sporočilo. Dogajanje se je nato preselilo na Proseško ulico, kjer so zasijale jaslice none Brune.

Dogajanje se je nato preselilo na Proseško ulico, kjer so zasijale jaslice none Brune. Konzorcij Skupaj na Opčinah in Občina Trst tudi letos sodelujeta pri oblikovanju in promociji decembrskega dogajanja na Opčinah, kjer bo sicer priložnosti snidenja veliko manj kot v preteklih letih. V četrtek, 24. decembra, bo ob 20. uri maša v cerkvi sv. Jerneja. V jaslice none Brune bodo po maši v hlevček položili Jezuščka. Na božično jutro bo ponovno čas za sveto mašo, kot na silvestrovo, ko se bodo verniki zbrali ob 19. uri. Vsako predbožično nedeljo bodo trgovine na Opčinah odprte med 9.30 in 13. uro ter med 15.30 in 19. uro. Obiskovalci in kupci bodo lahko parkirali na zunanjem dvorišču Zadružne kraške banke v Ulici Ricreatorio.

Prižig lučk ob prisotnosti župana (FOTODAMJ@N)