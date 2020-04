Milijon evrov za boj proti koronavirusu

Družba Generali je tržaškemu zdravstvu in podjetju Asugi podarila milijon evrov. Denar bodo namenili nakupu tehnoloških naprav za intenzivno nego katinarske bolnišnice in zaščitnih sredstev za domove za starejše občane.

Tržaški bolnišnici bodo z donacijo omogočili nastavitev novih pljučnih ventilatorjev in drugih naprav, ki omogočajo zdravljenje pacientov z najhujšimi posledicami novega koronavirusa. Nabavili bodo na primer prenosni napravi za izvajanje rentgenskega pregleda in preiskavo z ultrazvokom, za paciente, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti oddelka. Denar je namenjen tudi nakupu obraznih mask in drugih zaščitnih sredstev za osebje in goste domov za starejše.

Prispevek sprejemajo v obdobju, ko ureja zdravstveno podjetje Asugi nov pulmološki oddelek za intenzivno nego v katinarski bolnišnici.

V njem je novih 33 ležišč. »Zaradi boja proti covidu-19 je celotna družba utrpela hud udarec. Vsi že nosimo posledice pandemije, zato se je treba boriti s skupnimi močmi na svetovni in lokalni ravni,« sta povedala predsednik Generali Gabriele Galateri di Genola in izvršni direktor Philippe Donnet.

Družbi Generali sta se uradno zahvalila predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza.

Nekoliko slajše darilo pa je v preteklih dneh prejelo tržaško zdravstveno osebje. Banka Generali je na oddelke in v urade poslala velikonočne pirhe ter druge čokoladne dobrote v zahvalo za delo, ki ga opravljajo v tem težkem trenutku. Donacije, denarne in čokoladne, izhajajo iz posebnega mednarodnega sklada, ki ga je družba pravkar ustanovila in namenila boju proti pandemiji koronavirusa.