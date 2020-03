Milijoni v športne objekte in ceste

»Prenova cest in vzdrževanje športne infrastrukture ter šolskih poslopij sta prioriteti tržaške občinske uprave. Na letošnjem seznamu za obnovo je kar nekaj šolskih in športnih objektov, Občina Trst pa namerava v letu 2020 za vse naložbe porabiti 110 milijonov evrov.« To je na včerajšnjem sestanku dveh tržaških občinskih komisij, komisije za javna dela in komisije za kulturo ter šport, napovedala občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi, ki je ob tem dodala, da je proračun o naložbah občinski odbor že izglasoval, dokument proračuna pa bo zdaj romal v rajonske svete.

Na prvem srečanju s predstavniki pristojnih tržaških komisij je vsak pristojen odbornik v fokus postavil svoje področje proračunske porabe. Elisa Lodi je tako spregovorila o naložbah v ceste. V cestno infrastrukturo bodo letos namenili skoraj 26 milijonov evrov. V to proračunsko postavko so vključili tudi prenovo predora na Senenem trgu, za katero bodo v kratkem objavili javni razpis za izvajalca del. Ob tem je Lodijeva opozorila, da bodo ceste lahko vzdrževali tudi po zaslugi posojila v višini 2,5 milijona evrov. Med projekti, za katere že imajo denar, je izpostavila tudi prenovo tirov za tramvaj.