Miljski pust preložili na junij

Letošnji miljski pust po potekal šele prvi teden junija in bo drugačen od napovedanega februarskega. Organizatorji so danes sporočili, da so ga zaradi pandemičnih razmer preložili. Gre za težko odločitev, ki pa je bila trenutno edina možna, so povedali. Hkrati zagotavljajo, da se nanj pripravljajo ob običajnem navdušenju in ob zavedanju, da mora biti varnost na prvem mestu, kar bo lahko omogočilo, da bo tudi letos miljski pust kot običajno vir zabave. Ravno zaradi tega ga niso ukinili, pač pa preložili na junij, ko bo potekal v spremenjeni obliki.