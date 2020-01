Miljski redarji v novem sedežu

Na pogled (in korak) bližje miljskim občanom. V Miljah so na Trgu Repubblica danes (sobota) javnosti ob navzočnosti tržaškega kvestorja Giuseppeja Petronzija in krajevnih predstavnikov sil javnega reda predali novo pisarno lokalne policije. Kot je pojasnila županja Laura Marzi, gre za natančno premišljeno potezo. Selitev iz bolj obrobne Ulice Trieste v nekdanje prostore občinskega urada Urp, v samo središče obmorskega mesteca namreč hoče biti jasen dokaz, da lokalni policisti skrbijo za dobrobit celotne skupnosti in so torej vedno na razpolago vsem krajanom.

V ta namen je občinska uprava pred odprtjem priredila srečanje na temo varnosti. Meja med resničnim položajem in občutkom nevarnosti ljudi marsikdaj zelo tanka. Prisotni krajevni predstavniki sil javnega reda so poleg tega potarnali, da se jih dober del miljskih občanov skoraj »boji poklicati«, češ »da jih noče nadlegovati z ničvrednimi ali celo izmišljenimi zadevami.« Tovrstna prepričanja bi hoteli popolnoma izničiti, saj je sodelovanje občanov zanje ključnega pomena. Pristojni miljski odbornik Stefano Decolle je tako opozoril, da mestni redarji sploh niso več to, kar so jim nekoč s podcenjevalno hudomušnostjo Tržačani pravili »guardie del radicio« (čuvaji radiča) in s tem pikro ciljali na njihovo brezveznost. Razloge neštetih glavobolov in neprespanih noči trinajstih miljskih lokalnih policistov je orisala poveljnica Mariagrazia Vergerio.