Miller in Malkovich na ogled v Skladišču idej

Znana zbirka fotografskih portretov, ki so nastali leta 2013, uprizarja Johna Malkovicha v vlogi enainšestdesetih osebnosti, ki so se v preteklosti nastavile pred kamero štiriintridesetih fotografov svetovnega kova.

Svojevrstna, razburljiva, edinstvena in zabavna. Taka je fotografska razstava Malkovich, Malkovich, Malkovich - Hommage to photographic masters, na ogled od danes do 31. januarja v Skladišču idej na tržaškem nabrežju.

Razstavo, katere predogled za novinarje so priredili danes dopoldne, je prvič postavljena v Italiji, ponuja pa jo deželni sklad za kulturno dediščino Erpac. Kustosinji Anne Morin in Simona Cossu sta razstavne sobane preuredili in ustvarili pravo potovanje v zgodovino fotografskega portreta, od konca devetnajstega stoletja do sodobnih tehnik.

Fotografskim mojstrom se je želel Miller na svoj način zahvaliti, ko je leta 2012 zaradi hude bolezni obračunal s svojim življenjem.