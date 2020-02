Minister o izzivih »svojega« Trsta

V svojem Trstu se je minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli včeraj soočil najprej z mladimi in nato s podjetniki, na kratko pa tudi z delavci škedenjske železarne. Njegov »tržaški dan« se je namreč začel s predavanjem za dijake liceja Oberdan, ki ga je nekoč sam obiskoval. Govoril jim je o vlogi institucij, pa tudi o nepredvidljivosti usode, ki je njega na primer povsem nepričakovano popeljala v Rim, vse do ministrskega mesta.

Zvečer pa je bilo v pretesni dvorani hotela Savoia Excelsior na vrsti javno srečanje o gospodarskem razvoju Trsta, ki ga je priredilo Gibanje 5 zvezd.

S Patuanellijem sta v razpravi, ki jo je povezovala novinarka Silvia Stern, sodelovala tržaški predsednik zveze obrtnikov Confartigianato Dario Bruni in predsednik družbe Trieste Marine Terminal ter Propeller Cluba Fabrizio Zerbini. Navzoči so bili številni podjetniki in politični predstavniki, med njimi tržaški župan Roberto Dipiazza in senatorka Tatjana Rojc, pa tudi skupina delavcev škedenjske železarne, vroče teme teh mesecev. Delavcem, ki so zaskrbljeni za to, kar jih čaka po zaprtju plavža in koksarne, je minister razložil, da bo okvirni dogovor končno podpisan v roku enega ali dveh tednov. Glede prezaposlitev dela delavcev so v teku pogovori z družbo Fincantieri: Patuanelli prepričuje to družbo, naj neposredno zaposli delavce, ker bi tako imeli večja jamstva. »Gre za zapleten postopek, medtem bo stekel program poklicnega izobraževanja,« v roku dveh let pa računajo, da bo vse skupaj rešeno. Zaprtje plavža in koksarne je po ministrovih besedah velik dosežek, zasluge pa nosi vse mesto.