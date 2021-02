Ministrica Helena Jaklitsch prihaja na obisk v Barkovlje

V sredo, 24. februarja, bodo Barkovljani deležni obiska ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helene Jaklitsch, ki bo ob 11. uri obiskala osnovno šolo Frana Saleškega Finžgarja. Letos namreč mineva 150 let od rojstva slovenskega pisatelja in duhovnika, zaradi česar so barkovljanski osnovnošolci pripravili razstavo o njegovem življenju in delu, ki si jo bo ministrica ogledala. Pred obiskom šole pa se bo Ministrica srečala s predstavniki Slovenskega kulturnega društva Barkovlje in Tržaškega pomorskega kluba Sirena. V sklopu obiska si bo v jutranjih urah ogledala tudi barkovljansko cerkev, kjer jo bosta sprejela duhovnik Tomaž Kunaver in kaplan Martin Arulappan Sankar, ter pokopališče ali Kunčevo njivo, kot ta kraj imenujejo Barkovljani.