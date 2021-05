Ministrica Helena Jaklitsch v Trstu

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je malo po 12. uri prišla na obisk v uredništvo Primorskega dnevnika. Sprejelo jo je vodstvo časopisa in založniške hiše DZP PRAE.

Pred tem je dopoldne na liceju Franceta Prešerna nagovorila tamkajšnje dijake in profesorje. "Na vas je veliko poslanstvo. Vi ste tisti, ki boste nosili tradicijo, duhovno kulturo in kulturno bogastvo slovenskega naroda. To je velika odgovornost, a vaši predniki so to odgovornost prevzeli. Spomnimo se bazoviških junakov," je dejala ter pozvala dijake, naj zrejo v matično državo in jo tudi kritično ocenjujejo. Dijaki so ministrico sprejeli z glasbeno točko, zaigrali so slovensko in evropsko himno.

V popoldanskih urah se bo ministrica Jaklitsch srečala tudi s tržaškim županom Robertom Dipiazzo.