Ministrica obdarila barkovljanske osnovnošolce (video)

Helena Jaklitsch, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je dopoldne mudila na obisku v Barkovljah. Ogledala si je prostore barkovljanskega društva, nato je obiskala učenke in učence osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja, ki so ji predstavili pester kulturni program. Šestinpetdeset otrok je obdarila z nasmehom, lepo besedo, Prešernovimi čokoladnimi kroglicami in slovensko zastavico. Obiskala je tudi domačo cerkev in pokopališče. Ministrica Helena Jaklitsch je dopoldan v Barkovljah sklenila z obiskom jadralnega kluba Sirena.