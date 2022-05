Ministrica za večje usklajevanje dela in družine

Če usklajevanje dela in družine še vedno velja za težko uresničljivo utopijo, si za zdaj še nemogoče ravnotežje, čeprav počasi le utira pot. Italijanska ministrica za enake možnosti in družino Elena Bonetti je danes med obiskom pri zavarovalniškem velikanu Generali v Trstu razložila, zakaj je razvejan sistem pomoči zaposlenim ženskam (pa tudi očetom) najmočnejše sredstvo, s katerim obrniti nesprejemljiv trend. Vse več je posameznic, ki se zaradi vsakodnevnih težav s težkim srcem odpove delovnemu mestu. Na drugi strani pa podjetja ne uspejo priti do kvalificirane delovne sile.

Aprila je v Italiji načrt za pomoč družinam (t.i. family act) dobil zakonsko veljavo. Država je prvič dobila širše zasnovan sistem, ki je okrepil celo vrsto konkretnih opor za starše (od starševskih dopustov in dodatkov k plači do davčnih olajšav). Na drugi strani pa načrt podpira in spodbuja vsa tista podjetja, ki zaposlenim ženskam pomagajo, da ne vržejo puške v koruzo in vztrajajo.