Ministrici predstavili del dolinske zgodovine

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes mudila v dolinski občini. Dopoldanski obisk je posvetila ogledu Pangerčeve domačije, kjer so jo sprejeli predsednik instituta Josipa Pangerca Marko Manin, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk in župnik Klemen Zalar.

V pritličju in na podstrešju so si ogledali del gradbišča. V prvem nadstropju pa jim je Manin med drugim predstavil zbirko knjig ter načrt ceste iz Doline do Socerba, po kateri so se slovenske krušarice nekoč odpravljale v mesto.