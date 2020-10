Obraz, ki je pisal zgodovino italijanke televizije. Tako bi lahko v nekaj besedah opisali Giovannija Minolija, televizijskega voditelja, ki je zaslovel z oddajo Mixer na državni televiziji RAI. Ravno Minoli je za svoje življenjske zasluge na včerajšnjem otvoritvenem večeru festivala novinarstva Link prejel t.i tolar oziroma nagrado Testimoni della storia (Pričevalci zgodovine), ki jo podeljuje banka Credit Agricole Friuladria.

»Na televiziji sem začel delati, ko je bila ta na višku, kakor so to danes digitalni mediji,« je izpostavil Minoli in dodal, da je odkril in izpopolnil jezik televizije. Drugače se je obregnil ob dejstvo, da je danes tisk v krizi, saj časopisi žal ne poznajo več svojega prvotnega namena, zaradi česar doživljajo krizo identitete. Prav tako je kritiko namenil državni televiziji RAI, ki bi jo morali po njegovem mnenju »raifondirati«. »Glavna naloga javnega servisa je, da vsakemu človeku predstavi izvor in korenine stvarnosti, to pa mora delati z vsemi mogočimi pripomočki od poročil do filmov, dokumentarcev in kulturnih oddaj. Žal je dandanes italijanska javna radiotelevizija izgubila smisel svoje zavezanosti javnemu interesu,« je izpostavil novinar, ki je v svoji dolgi karieri intervjuval številne znane podjetnike in politike. Slednji so bili tudi predmet kritike: pisatelj je izpostavil, da so bili nekoč politiki pravi intelektualci, politične stranke pa so skrbno izbirale, da so bili njihovi predstavniki izobraženi ter da so imeli široka kulturna obzorja.