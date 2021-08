Miramar med najboljšimi svetovnimi turističnimi atrakcijami

Miramar sodi v desetino najboljših svetovnih turističnih atrakcij, je po laskavih ocenah lastnih uporabnikov sporočil spletni turistični velikan Tripadvisor. Miramarskemu gradu in parku so podelili nagrado Travellers’ Choice. To priznanje prejmejo atrakcije, ki vseskozi nudijo izjemne izkušnje turistom z vsega sveta. Kljub zelo težavnemu letu, se je Miramar izkazal z izjemnostjo ponudbe in storitev za obiskovalce ter tako prejel odlične recenzije in ocene.

»Gre za priznanje, ki nas spodbuja, da se iz dneva v dan še izboljšujemo in ki nas zelo veseli,« je vest komentirala direktorica Andreina Contessa, »saj odraža ljubezen obiskovalcev do Miramarskega muzeja in parka, ki predstavljata izjemno umetniško, zgodovinsko in naravno bogastvo, za negovanje katerega si dnevno prizadevamo.«