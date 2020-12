Miramar najboljši italijanski muzej v letu 2020

Miramar je najboljši italijanski muzej v letu 2020, je ocenila revija Artribune, ena najprestižnejših na področju kulture v Italiji. Kljub krizi muzejev in večkratnim zaprtjem države se dejavnosti Miramarskega gradu letos niso ustavile, so zapisali. Ob ponovnem odprtju po pomladnem lockdownu je grad 2. junija obiskalo skoraj 1700 turistov. Med letom je potekalo več dogodkov, tako da je bila vez z obiskovalci vseskozi prisotna. Med njimi revija Artribune izpostavlja razstavo posvečeno umetniku Marcellu Dudovichu. Tudi po novembrski vladni uredbi o ponovnih omejitvah zaradi pandemije pa je bil park vseskozi odprt za obiskovalce, so še zapisali.