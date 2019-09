Miramarski drevored spet odprli za promet

Tržaški gasilci so uspešno pogasili požar, ki je zajel prostore stanovanja stavbe s hišno številko 13 v Miramarskem drevoredu v Trstu. Poleg materialne škode je moralo dvanajst ljudi (med katerimi tudi nekaj mladoletnikov) na pregled v bolnišnico zaradi vdihanega plina. Gasilci in mestni redarji so med drugim za promet že spet odprli Miramarski drevored, najprej le v smeri proti Trstu, saj so na cestišču še vedno vozila gasilcev. V mestu se je dolžina zastojev že zmanjšala, stanje pa naj bi se v kratkem izboljšalo, ko bodo popolnoma odprli eno izmed glavnih prometnic za vhod in izhod iz mesta.