Miramarski park ponovno vabi obiskovalce

Miramarski park ponovno odpira svoja vrata. Z vstopom Furlanije - Julijske krajine na seznam oranžnih območij bodo lahko obiskovalci ponovno stopili čez prag priljubljenega parka in se naužili lepote aprilskega cvetja. »Z veseljem lahko ponovno sprejemamo goste,« je povedala direktorica Miramarskega gradu in parka Andreina Contessa, »prav v obdobju, ko poti in terase krasijo kamelije in glicine ter se narava prebuja.« Jeseni so vrtnarji posadili park s krokusi, narcizmi in drugim pisanim cvetjem, ki cveti prav v teh tednih. V naslednjih dneh bodo dišeča drevesa agrumov premestili iz steklenjaka, kjer so preživela zimo, in jih postavili na prosto.

Od ponedeljka dalje bo park odprt vsak dan med 8. in 19. uro. Obiskovalce pozivajo k strogemu spoštovanju predpisov za zajezitev koronavirusne pandemije.