Miramarski park zapira svoja vrata

Če je upraviteljem Miramarskega parka po novembrski uredbi izjemoma le uspelo ohraniti vrata odprta za javnost, jih bodo morali tokrat v skladu z zakonsko uredbo z dne 18. decembra zapreti, in sicer od 24. decembra do vključno 6. januarja. Ravno tako bosta v tem času zaprta muzej in razstava posvečena Marcellu Dudovichu v grajskih konjušnicah, ki se bo zaključila 10. januarja, kot napovedano.

Podaljšati pa jim je uspelo razstavo posvečeno fotografiji, ki je na ogled v dvorani projektov miramarskega muzeja: Znanost o vidu. Fotografija in optični aparati v času Maksimilijana Habsburškega si bo mogoče ogledati, kakor bodo vladni predpisi to dovolili.