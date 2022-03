Miroslav Košuta proti selitvi NŠK k Sv. Ivanu

V nedeljo je Primorski dnevnik objavil mnenje pesnika in pisatelja Marka Kravosa, ki se ne strinja z napovedano namero upravnega odbora Narodne in študijske knjižnice, da se otroški oddelek izseli iz mestnega središča k Sv. Ivanu (iz enega Narodnega doma v drugega). Odzval se je še pesnik in pisatelj Miroslav Košuta, ki se z njim strinja.

Košuta izhaja iz sledečih Kravosovih besed: »Neprimerno se mi zdi najmlajšo generacijo ne navajati na domovanje v osrednjem Narodnem domu, da se počutijo doma v tržaškem mestnem jedru, se tam, tudi okoličani, napajajo s knjižno duhovno dediščino, zaživijo v medgeneracijskih stikih in ob naravni vraščenosti v drugojezično humano sredino. S samozavestjo in otroško samoumevnostjo.«

»Kravosove besede podpisujem v prepričanju, da sta najini imeni v koloni mnogih somišljenikov z istim geslom. V izjavi bi le s pinceto izbrano besedo ‘nezdrav’ zamenjal z jasnejšo, ne vem pa, če bi se odločil za ‘nor’ ali ‘samomorilski’,« je zapisal Košuta.

Dodal je: »Naj Narodni dom ostane, kar so mu graditelji in zgodovina namenili: zastava in simbol, dom za brate vse, kar nas je sinov in hčera; prijateljem, ustvarjalnosti in družabnosti odprt; vseobsežen, trden in lep spomenik, na katerega smo in bomo upravičeno ponosni. Otroci so vendar naša avantgarda in zaščitnica. Naj rastejo enakovredno med enakovrednimi, da si bojo iz roda v rod predajali spomine na doživetja v srčiki mesta in se pri tem čutili doma. Zato ne umikajmo se na obrobje, ne predajmo se! Predvsem pa ne izženimo sami sebe iz tistega, ki bo za nami ostal kot naš najpomembnejši nagrobnik, po Prešernu Ajdovski gradec, v katerem bojo bodoči rodovi gledali našo lastnino in zgodovino.«