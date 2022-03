Mavrične mirovniške zastave z napisi PACE - MIR so danes dopoldne ponovno obarvale Staro mitnico v Trstu. Odbor za mir, sobivanje in solidarnost Danilo Dolci je priredil shod proti vojni in v podporo Ukrajini. Zbirali so tudi hrano in otroška oblačila za begunce (nabirka se nadaljuje na njihovem sedežu v Ul. Valdirivo 15/B vsak dan med 18. in 20. uro).