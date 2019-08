Miza in anteni ga bodo stale 1100 evrov

Ločeno zbiranje odpadkov je neizogibno za zmanjšanje količin odpadkov, ki v preveliki meri romajo na odlagališča, predvsem pa je pomembno zato, ker omogoča energetske prihranke, recikliranje surovin in posledično zmanjševanje okoljskega onesnaževanja. Pred nekaj dnevi pa so okoljske straže, ki delujejo v okviru tržaške lokalne policije, prisolile visoko kazen moškemu, ki je večje kosovne odpadke odvrgel kar v bližini ekološkega otoka.

Moški se je do ekološkega otoka pripeljal s tovornim vozilom znamke Piaggio. Kar na tleh je odložil mizo in v smetnjak za neločeno zbiranje odpadkov odvrgel dve televizijski anteni, od katerih je eno na silo upognil, ker je bila dolga tri metre, kar je za smetnjak preveč. Nepravilno ravnanje pa je opazila mimoidoča občanka, ki je prizor posnela s telefonom in ga nato izročila okoljskim stražam. Po pregledu posnetka in nekajdnevni preiskavi so okoljske straže izsledile dotičnega moškega. Šlo je za 60-letnega Tržačana, ki si je prislužil kazen v višini 600 evrov za na tleh zapuščeno mizo in 500 evrov za v smetnjak odvrženi anteni.