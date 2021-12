Mize so pogrnjene, gostinci pa niso navdušeni

Veseli prazniki, srečno novo leto ali pa tudi ne. Gostilne in restavracije so bile lani med prazniki resda v glavnem zaprte oziroma so se morale v celoti opreti na dostavo na dom ali odvzem hrane za s sabo, letošnja slika pa kljub odsotnosti večjih protikoronskih omejitev ni znatno boljša. Gostincem si res ni treba več beliti glave z neskončnimi ugankami, koliko gostov lahko sede za mizo, če je mednje treba postaviti pleksisteklo in podobno. PC pogoj je izhodiščno enostavnejši: preboleli in cepljeni noter, vsi ostali nimajo vstopa. Odločitev italijanske vlade pa povzroča različne težave, svoje naredi tudi strah pred okužbami in skupnim druženjem v zaprtih prostorih, so nam priznali nekateri sogovorniki.

Glede na število gostov se jim je boljše godilo, ko je bil vstop v gostilno dovoljen tudi posameznikom z negativnim testom na covid-19, najboljše pa je seveda bilo, ko pandemije sploh ni bilo na obzorju, je z ironijo povzel Dimitri Ferluga. V Ošteriji Ferluga na Ferlugih so za novoletno večerjo vse mize zasedene, je povedal, neznank pa je veliko, čez noč lahko denimo sočasno zmanjka tudi po več gostov. Odpovedi so v pandemiji prava stalnica, je potrdil tudi Ervin Mezgec, soupravitelj Društvene gostilne v Gabrovcu. »Ljudje so se v zadnjem obdobju poleg vsega ustrašili koronavirusne različice omikron. V zadnjih dveh ali treh tednih smo zabeležili veliko manj gostov od tistih, ki bi jih morali imeti v tem prazničnem času,« je povzel in dejal, da zaradi številnih neznank v tem času prirejajo v glavnem kosila, ne pa večerij.

Delno pomaga dostava na dom, je potrdila predsednica gostinske sekcije pri SDGZ Paola Zivic, ki vodi gostilno Guštin v Zgoniku. Med prazniki lahko torej računajo na kar nekaj tovrstnih naročil, je povedala, trenutno obdobje pa ocenjuje za bolj malo praznično.